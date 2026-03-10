◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 韓国7-2オーストラリア(9日、東京ドーム)

1次ラウンド敗退したオーストラリア代表がファンへ感謝をつづりました。

準々決勝進出へ有利な状況だったオーストラリアですが、崖っぷちの韓国が奮起し2-7で敗れ涙を流しました。

試合を終えた翌日の10日、オーストラリア代表が公式SNSを投稿。「試合の最後、東京ドーム全体が『レッツゴー・オージー』とチャントしてくれたことに、本当に心を動かされました」と選手らが応援してくれたファンへ最後のお礼をした際の球場から割れんばかりの声援を受けたことに感謝しました。

「この大会、そして事前キャンプを通して、日本でもオーストラリアでも、たくさんの応援をいただき本当に感謝しています。数字がそれを物語っています。府中の試合に3,000人以上が来てくれたことは信じられないほどでした。日本で僕たちがニュースの見出しになったことも驚きでした。サイン、応援メッセージ、オーストラリアからの声援、家族からの愛情。すべてが特別でした。この大会が本当に素晴らしい理由の一つは、オーストラリアの野球文化やコミュニティを新しい人たちと共有し、その輪に招き入れることができることです。僕たちはサポーターの皆さんとのつながりを強く感じていました。そして、突破するために全力を尽くしました」と日本での日々を振り返ります。

「応援してくれて、力を与えてくれて、本当にありがとうございます。だからこそ、今回の結果は本当に悔しいです。言葉が見つかりません。ただ一つ言えるのは――本当にありがとうございます」と語りました。