「２０２６ ワールドベースボールクラシック」のオフィシャルグッズを取りそろえるオフィシャルオンラインストア（ファナティクス・ジャパン公式ストア内）」で、日本代表選手が得点時などに塁上でお茶をたてるような仕草で喜びを表す、「お茶たてポーズ」のオリジナルイラストがデザインされた「日本代表お茶たてポーズＴシャツ」が１０日午後７時頃から販売される。数量限定で早期注文に限り最短で本大会期間中に届けられる。

白熱した試合中に披露される「お茶たて」セレブレーション。日本ハムの北山が日本の伝統を象徴する所作として考案したポーズを１枚のイラストに込め、グラフィックには、お茶をたてる茶筅の動きと、試合中に巡るプレーの躍動を重ねた渦のモチーフを採用。北山の願いでもある、「日本らしさが世界で注目される瞬間」を切り取り、大会の記憶に残るワンシーンを表現している。

■商品情報

Ｆａｎａｔｉｃｓ ２０２６ Ｗｏｒｌｄ Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｃｌａｓｓｉｃ 日本代表お茶たてポーズＴシャツ

▼サイズ Ｓ／Ｍ／Ｌ／ＸＬ／２ＸＬ／１１０／１３０／１５０

▼カラー ライトグリーン、ネイビー

▼価格 ６，０００円（税込）／キッズ４，５００円（税込）