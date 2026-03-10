桃井かおり、B’z松本孝弘からのお土産そば披露「おしゃれ」「おつまみ達も美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/03/10】女優の桃井かおりが3月10日、自身のInstagramを更新。B’zの松本孝弘から贈られたそばを使った食事を公開し、注目を集めている。
【写真】74歳ベテラン女優「おつまみ達も美味しそう」B’z松本からの土産そば使用した食卓
桃井は「B’z の松本さんのお土産半生そばを今夜頂く」とつづり、食卓の写真を投稿。「つまみはお揚げ焼きと、鳥ワサさ〜」と添えて、ざるそばを中心に、お揚げ焼きや鳥ワサなどの料理が並ぶ和風な食卓を披露している。「美味しいご飯ご一緒してお目にかかるとホッとする〜いつも大好きなこの蕎麦お土産してくださり感謝感謝」と、松本への感謝の気持ちを伝えている。
この投稿には「おつまみ達も美味しそう」「素敵な食卓」「おしゃれ」「真似したい」「そばが食べたくなる」「豪華なご飯」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
