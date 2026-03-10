3児の母・川崎希、せいろ活用した離乳食ストック公開「参考になる」「栄養たっぷり」の声
【モデルプレス＝2026/03/10】タレントの川崎希が3月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。離乳食づくりの様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】38歳3児のママタレ「たくさん作ってて尊敬」0歳次女のためのせいろ活用離乳食
川崎は「離乳食ストック作り」とつづり、写真を投稿。「きょうは鯛と小松菜とにんじん」「作りすぎると↑の保存トレーが足りなくなるから一気に作りすぎるのは出来なくて」と明かし、にんじんを蒸篭で蒸し、小松菜を鍋で茹でている様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「たくさん作ってて尊敬」「せいろも使ってるんだ」「参考になる」「真似したい」「栄養たっぷり」といった声が上がっている。
川崎は、2013年2月にアレクと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
