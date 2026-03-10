渋抜きなしで作る、まるごとあんこ【和菓子作家・坂本紫穗の〈手作りこどもわがし〉13】
栄養をまるごと♪ 渋抜きなしの「まるごとあんこ」
忙しく過ごしていたら、あっという間に３月になってしまいました。
少しずつレシピを作っていこうと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
今月はあんこ、その名も「まるごとあんこ」。
小豆を渋抜きせずに渋ごといただく「まるごとあんこ」は小豆のポリフェノールがたっぷり。
もちろん苦手なかたもいると思いますが、気になるかたはぜひ挑戦してみてください。
栄養面と簡単さを優先したあんこです。
娘もあんこが大好き。
わが家では毎朝ヨーグルトに少量入れています。
個人的に「まるごとあんこ」におすすめのお砂糖は黒糖です。
黒糖はミネラル・ビタミンも豊富。風味も強いので小豆の渋感をやわらげてくれます。
もちろん黒糖以外の砂糖でも問題なく作れますので、お好みでお試しください。
「まるごとあんこ」のレシピ
材料（400〜450g分）
小豆…… 150g
水……600〜700ml
黒糖（または好みの砂糖）……60g〜
作り方１ 小豆を水で洗う
小豆をさっと水で洗い、ざるなどに上げる。２ 小豆を鍋に入れて火にかける
鍋に小豆と分量の水を入れて中火にかけ、煮立たせる。３ ふたをして煮る
煮立ったら、鍋にふたをして弱火で45〜60分、小豆が柔らかくなるまで煮る。
ときどき、ふたを開けて小豆の堅さと水分の量を確認し、必要であれば水をたして柔らかくなるまで煮る。
※鍋の素材や大きさ、小豆の種類や状態によって柔らかくなる時間が変わるので、３０分を過ぎたら５分に一度くらいの頻度で小豆の堅さと水の量を確認するのがおすすめです。４ 砂糖を加えて煮る
小豆が柔らかくなったら、小豆が浸るくらいの水分量になるように必要であれば水をたし、黒糖または砂糖を加えてお好みの加減まで煮詰める。※あんこはさめると固くなるので、ややゆるめがおすすめです。
砂糖の量や種類・小豆のつぶしぐあい・あんこの柔らかさ（水分の量）は、食べ方やお好みに合わせて自由自在に楽しんでください。数回作ると、お使いの鍋の煮えぐあいを含めコツがつかめてくると思います。5 鍋から出して粗熱を取る
あんこをバットなどに移して平らに広げ、（水分のとびすぎを防ぐために）ぴったりとラップをかけて粗熱を取る。
もちろん、温かい状態でもおいしくいただけます。
冷蔵庫で保管し、甘さ控えめなのでお早めにおめしあがりください。
食べ方はいろいろ。
お餅にからませたり、
トーストにのせたり。
お好みの食べ方で楽しんでください。
坂本紫穗（さかもと しほ）
和菓子作家。「紫をん」の名でオーダーメイドの和菓子を作品として制作・監修。日本国内および海外で和菓子教室やワークショップ・展示・レシピの開発を行う。素材や色、表現方法にこだわった作品が人気。
紫をんweb https://shiwon.jp
紫をんInstagram https://www.instagram.com/shiwon.wagashi/