ハウザー豪中銀副総裁 我々の対応は、価格ショックの規模と持続性によって決まる

我々の対応は、価格ショックの規模と持続性によって決まる

現時点では、そのすべてが非常に不確実である

理事会では、双方の主張が飛び交う、非常に真摯な政策討論が行われるだろう

原油価格の上昇は、明らかに我々のインフレ予測にとって上振れリスクであるが、依然として流動的な状況

インフレ率のピークが５％というのは、おそらく少し悲観的すぎる見方だろう

イラン情勢の不確実性は極めて高い

最近のデータは、経済の余剰生産能力には限りがあるということを、さらに決定的に裏付けているようだ

ただし、消費など、すべての国内データが予想通り堅調だったわけではない

オーストラリア経済は、多くの点で好調である

