【ノルウェー】

消費者物価指数（CPI）（2月）16:00

予想 N/A 前回 0.6%（前月比)

予想 2.9% 前回 3.6%（前年比)



【トルコ】

鉱工業生産指数（1月）16:00

予想 N/A 前回 1.2%（前月比)

予想 N/A 前回 -2.1%（前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ貿易収支（1月）16:00

予想 157.0億ユーロ 前回 172.0億ユーロ（171.0億ユーロから修正）



フランス貿易収支（1月）16:45

予想 N/A 前回 -48.43億ユーロ



フランス経常収支（1月）16:45

予想 N/A 前回 -6.0億ユーロ



【南アフリカ】

実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）18:30

予想 1.9% 前回 2.1%（前年比)



【イスラエル】

実質GDP（改定値）（2025年 第4四半期）20:00

予想 N/A 前回 4.0%（前期比年率)



【米国】

中古住宅販売件数（2月）23:00

予想 388.0万件 前回 391.0万件

予想 -1.2% 前回 -8.4%（前月比)



※予定は変更されることがあります。

