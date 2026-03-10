これからの予定【経済指標】
【ノルウェー】
消費者物価指数（CPI）（2月）16:00
予想 N/A 前回 0.6%（前月比)
予想 2.9% 前回 3.6%（前年比)
【トルコ】
鉱工業生産指数（1月）16:00
予想 N/A 前回 1.2%（前月比)
予想 N/A 前回 -2.1%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ貿易収支（1月）16:00
予想 157.0億ユーロ 前回 172.0億ユーロ（171.0億ユーロから修正）
フランス貿易収支（1月）16:45
予想 N/A 前回 -48.43億ユーロ
フランス経常収支（1月）16:45
予想 N/A 前回 -6.0億ユーロ
【南アフリカ】
実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）18:30
予想 1.9% 前回 2.1%（前年比)
【イスラエル】
実質GDP（改定値）（2025年 第4四半期）20:00
予想 N/A 前回 4.0%（前期比年率)
【米国】
中古住宅販売件数（2月）23:00
予想 388.0万件 前回 391.0万件
予想 -1.2% 前回 -8.4%（前月比)
※予定は変更されることがあります。
