【ノルウェー】
消費者物価指数（CPI）（2月）16:00
予想　N/A　前回　0.6%（前月比)
予想　2.9%　前回　3.6%（前年比)

【トルコ】
鉱工業生産指数（1月）16:00
予想　N/A　前回　1.2%（前月比)
予想　N/A　前回　-2.1%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ貿易収支（1月）16:00　
予想　157.0億ユーロ　前回　172.0億ユーロ（171.0億ユーロから修正）

フランス貿易収支（1月）16:45
予想　N/A　前回　-48.43億ユーロ

フランス経常収支（1月）16:45
予想　N/A　前回　-6.0億ユーロ

【南アフリカ】
実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）18:30
予想　1.9%　前回　2.1%（前年比)

【イスラエル】
実質GDP（改定値）（2025年 第4四半期）20:00
予想　N/A　前回　4.0%（前期比年率)

【米国】
中古住宅販売件数（2月）23:00
予想　388.0万件　前回　391.0万件
予想　-1.2%　前回　-8.4%（前月比)

※予定は変更されることがあります。