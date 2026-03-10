テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンドが継続、２００日線がポイント テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンドが継続、２００日線がポイント

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンドが継続、２００日線がポイント



1.3685 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3617 一目均衡表・雲（上限）

1.3565 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3498 21日移動平均

1.3493 一目均衡表・基準線

1.3475 一目均衡表・雲（下限）

1.3444 200日移動平均

1.3432 現値

1.3430 10日移動平均

1.3414 一目均衡表・転換線

1.3400 100日移動平均

1.3312 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3296 エンベロープ1%下限（10日間）



ポンドドルは１月終盤以降、安定した下降トレンドが継続している。３月に入ってからは下落が一服しており、戻り高値を探る展開になっている。１．３５付近までは数多くのテクニカルポイントが位置しており、レジスタンス帯を形成している。ポイントとして。まずは２００日線（１．３４４４）が注目されよう。相場の勢いを示すＲＳＩ（１４日）は、４４．５と売りバイアス優勢を維持している。

外部サイト