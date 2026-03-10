横浜で「ミャクミャクピアノ」＆ミャクミャク本人登場のイベント決定【応募など詳細】
大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクなどをデザインしたストリートピアノが、3月18日〜29日まで「ヤマハミュージック 横浜みなとみらい」に設置されることになり、ミャクミャクが登場するイベントの開催が決まった。
【写真】大阪・関西万博に設置されていたストリートピアノ
このストリートピアノは、「国や世代を超えて人々が音楽でつながり、会場に彩りとエネルギーを創出したい」という日本国際博覧会協会の構想のもと、ヤマハとヤマハミュージックジャパンが協働し、万博会場に設置したもの。
来場者から好評を博し、多数の要望を受けて、万博閉幕後の昨年11月より全国5ヶ所のヤマハの楽器店で巡回設置を行ってきた。「ヤマハミュージック 横浜みなとみらい」は、その最終会場となる。
これにあわせ、ミャクミャクが登場するイベント『ヤマハミュージック 横浜みなとみらいにミャクミャクがやってくる！』が、3月21日に開催決定。ストリートピアノの会場に、ミャクミャクが登場し、一緒に写真や動画の撮影を楽しめる。
■『ヤマハミュージック 横浜みなとみらいにミャクミャクがやってくる！』
日時 2026年3月21日（土）
（1）12:30〜13:00、（2）14:30〜15:00、（3）16:30〜17:00
会場 ：ヤマハミュージック 横浜みなとみらい2F 店舗入り口横（グランモールプラザ）
定員：（2）（3）各回20組（1組5名まで）
参加方法 ：申込フォームから予約制（抽選）
申込期間：2026年3月10日（火）11:00〜15日（日）23:59
当選発表：2026年3月17日（火）（予定）
※ご予約（抽選）は（2）（3）の時間帯が対象。（1）の時間は主催者によるイベント。
※撮影の際には、ほかの客が映り込まないよう配慮を。
※予約がなくても、撮影エリア外から見学・撮影できる。
※雨天または当日の状況により、内容が一部変更または中止となる場合あり。
■ストリートピアノ設置概要
日時：2026年3月18日（水）〜29日（日）11:00〜18:00
会場：ヤマハミュージック 横浜みなとみらい2F 店舗入り口横（グランモールプラザ）
※3月21日（土）11:00〜13:00、14:15〜15:15、16:15〜17:15はイベント実施のため演奏できない。
※3月24日（火）は定休日のため休止。
※演奏の際は、ピアノの近くに掲示している「演奏時のお願い」を確認を。
※都合により、ピアノの設置を中止する場合あり。
※主催者の使用などにより、一時的に演奏できない場合あり。
【写真】大阪・関西万博に設置されていたストリートピアノ
このストリートピアノは、「国や世代を超えて人々が音楽でつながり、会場に彩りとエネルギーを創出したい」という日本国際博覧会協会の構想のもと、ヤマハとヤマハミュージックジャパンが協働し、万博会場に設置したもの。
これにあわせ、ミャクミャクが登場するイベント『ヤマハミュージック 横浜みなとみらいにミャクミャクがやってくる！』が、3月21日に開催決定。ストリートピアノの会場に、ミャクミャクが登場し、一緒に写真や動画の撮影を楽しめる。
■『ヤマハミュージック 横浜みなとみらいにミャクミャクがやってくる！』
日時 2026年3月21日（土）
（1）12:30〜13:00、（2）14:30〜15:00、（3）16:30〜17:00
会場 ：ヤマハミュージック 横浜みなとみらい2F 店舗入り口横（グランモールプラザ）
定員：（2）（3）各回20組（1組5名まで）
参加方法 ：申込フォームから予約制（抽選）
申込期間：2026年3月10日（火）11:00〜15日（日）23:59
当選発表：2026年3月17日（火）（予定）
※ご予約（抽選）は（2）（3）の時間帯が対象。（1）の時間は主催者によるイベント。
※撮影の際には、ほかの客が映り込まないよう配慮を。
※予約がなくても、撮影エリア外から見学・撮影できる。
※雨天または当日の状況により、内容が一部変更または中止となる場合あり。
■ストリートピアノ設置概要
日時：2026年3月18日（水）〜29日（日）11:00〜18:00
会場：ヤマハミュージック 横浜みなとみらい2F 店舗入り口横（グランモールプラザ）
※3月21日（土）11:00〜13:00、14:15〜15:15、16:15〜17:15はイベント実施のため演奏できない。
※3月24日（火）は定休日のため休止。
※演奏の際は、ピアノの近くに掲示している「演奏時のお願い」を確認を。
※都合により、ピアノの設置を中止する場合あり。
※主催者の使用などにより、一時的に演奏できない場合あり。