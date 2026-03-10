格闘技大会「BreakingDown」COOで、実業家・溝口勇児氏（41）が10日に公式X（旧ツイッター）を更新し、誹謗（ひぼう）中傷に厳しく対処していくと宣言した。

溝口氏は「【誹謗中傷に悩む経営者の方へ】」と切り出すと「まず最初に、犯罪や詐欺、著作権侵害、誹謗中傷を散々してくれた人たちに伝えておくけど、君たちの言動は、チームで可能な限りスクショを残してあります」と報告。

「おれ自身、複雑な家庭環境や持たざる者側からここまで来た人間だし、できるだけそんな人たちを追い込むことはしたくなかったから。でも今回、早期に補償も含めてできる限り誠実に対応してきた中で、事実無根のことを書いたり、好き放題言う人やくだらない揚げ足取りするやつがあまりにも多かった。もうさすがに見過ごせない」とし、今後は厳しく対処していくという。

「同じような被害に困っていて、我々と連携したい、チームを活用したい人がいたら、この投稿に、リプか引用RTか@masanydayoにDMで教えてください 必要な人には、この共同戦線のFacebookメッセンジャーグループに加わってもらいます」と呼びかけると「おれは、健全な弱者を守りたいと思って生きてきたけど、卑怯な弱者とは徹底的に戦うから。今日まで一生懸命働いて、支援してくれる大物や資金も積み上げてきたから、本件に関しては絶対にやりきります」と宣言していた。