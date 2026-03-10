ヤマエグループホールディングス<7130.T>が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに２６年３月期配当予想の増額修正と株主優待制度の拡充を発表しており、これを好感した買いが入っている。



期末一括配当予想を７０円から８０円（前期７０円）に引き上げる。また、株主優待制度の拡充では、従来制度では毎年３月末日時点で１００株以上を１年以上継続して保有する株主を対象に一律でデジタルギフトカード３０００円分を提供していたが、２６年３月末日時点の株主からは保有株数に保有株数３００株以上の区分を新設し、保有株数３００株未満でデジタルギフトカード３０００円分、３００株以上で同５０００円分を提供する。



出所：MINKABU PRESS