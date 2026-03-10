１０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円６４銭前後と前日午後５時時点に比べ８１銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円１８銭前後と４銭程度のユーロ安・円高で推移している。



トランプ米大統領は９日、イランに対する軍事行動に関して、すぐに終わるとの見通しを示した。記者会見前に米メディアによる取材に対して、同様の認識を示していた。具体的な終結時期は明らかにしなかったものの、中東情勢を巡る悲観が和らぎ、リスク回避目的で買い進まれたドルに対して売り圧力が高まった。ドル円は朝方に一時１５７円５０銭台まで下押しした。この日は国内の事業会社の為替決済が集中する「５・１０日（ごとおび）」にあたり、実需筋による売買による影響も出た。ドル売りが一巡した後は、原油先物相場の急変動の後とあって、今後のニュースや市場の反応を見極めたいとの姿勢は強く、午後は小動きとなった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６２０ドル前後と同０．００５７ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS