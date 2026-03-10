ベルテクスコーポレーション <5290> [東証Ｓ] が3月10日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の32.5円→35円(前期は1→2の株式分割前で60円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と位置付けており、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保金を確保しつつ、安定的・継続的な配当の実施を基本方針としております。2026年３月期の期末配当につきましては、当該基本方針および業績動向等を総合的に勘案し、前回予想の1株当たり32.5円から2.5円増配し35円とさせていただきます。今後も財務健全性に留意しつつ、資本効率の向上を図りながら、株主の皆様への安定的な配当の継続に努めてまいります。

