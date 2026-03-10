ハウテレビジョン <7064> [東証Ｓ] が3月10日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年1月期の連結経常利益を従来予想の4400万円→2億4800万円(前の期は4億円)に5.6倍上方修正し、減益率が89.0％減→38.0％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結経常損益も従来予想の2億3700万円の赤字→3300万円の赤字(前年同期は1億0800万円の黒字)に上方修正し、赤字幅が縮小する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は「全人類の能力を全面開花させ、世界を変える。」をミッションに掲げ、各種プラットフォームを運営しております。2026年１月期は本店移転に伴う費用増加を見込んでいたところ、2026年２月に移転を無事完了いたしました。当計算期間においては、利益目標を達成するため全社を通じて生産性向上と移転諸費用の節減に努めた結果、営業利益・経常利益・当期純利益については、前回発表予想を大幅に上回る見込みとなりました。 以上の状況により、通期業績予想を修正するものであります。なお上記の予想は、現時点で入手可能な情報及び合理的と判断する一定の前提に基づき算定したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により異なる結果となる可能性があります。

