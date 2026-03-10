グリーンエナジー＆カンパニー <1436> [東証Ｇ] が3月10日大引け後(15:31)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比3.3倍の4.4億円に急拡大し、通期計画の6.1億円に対する進捗率は5年平均の62.6％を上回る73.4％に達した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比40.7％減の1.6億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比103倍の2億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.4％→6.0％に大幅改善した。



株探ニュース

