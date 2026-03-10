10日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1335、値下がり銘柄数154と、値上がりが優勢だった。



個別では三井住建道路<1776>、サンコール<5985>、リバーエレテック<6666>、日本精密<7771>がストップ高。日本フエルト<3512>、サンリン<7486>は一時ストップ高と値を飛ばした。大成温調<1904>、ヒビノ<2469>、プリモグローバルホールディングス<367A>、フーバーブレイン<3927>、日本ピグメントホールディングス<4119>など25銘柄は昨年来高値を更新。クオンタムソリューションズ<2338>、インスペック<6656>、アライドテレシスホールディングス<6835>、河西工業<7256>、シグマ光機<7713>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＡＳＡＨＩ ＥＩＴＯホールディングス<5341>が昨年来安値を更新。共栄タンカー<9130>、ビーアンドピー<7804>、大谷工業<5939>、ＴＶＥ<6466>、日本ギア工業<6356>は値下がり率上位に売られた。



