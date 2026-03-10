　10日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　204408　　 -42.2　　　 49010
２. <1321> 野村日経平均　　 39290　　 -48.7　　　 56350
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 35898　　 -50.2　　　　4808
４. <1360> 日経ベア２　　　 18268　　 -44.6　　　 118.3
５. <1671> ＷＴＩ原油　　　 14458　　1221.6　　　　4561
６. <1579> 日経ブル２　　　 13970　　 -45.7　　　 527.7
７. <1306> 野村東証指数　　 11910　　 -46.4　　　　3847
８. <1458> 楽天Ｗブル　　　 11755　　 -22.1　　　 58300
９. <1540> 純金信託　　　　 10666　　 -37.5　　　 24550
10. <1542> 純銀信託　　　　　7661　　　 4.8　　　 39670
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　6720　　 -39.4　　　　5605
12. <2038> 原油先Ｗブル　　　5487　　 412.8　　　　2195
13. <2644> ＧＸ半導日株　　　4979　　 -12.1　　　　3179
14. <1489> 日経高配５０　　　4896　　 -48.3　　　　3136
15. <1568> ＴＰＸブル　　　　4276　　 -63.6　　　 812.0
16. <1699> 野村原油　　　　　3893　　 739.0　　　 540.4
17. <1320> ｉＦ日経年１　　　3874　　 -60.9　　　 56150
18. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3826　　 -12.4　　　　 195
19. <1330> 上場日経平均　　　3412　　 -48.8　　　 56430
20. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　3353　　 -40.3　　　 376.0
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2925　　 -39.0　　　 75250
22. <1398> ＳＭＤリート　　　2756　　　33.5　　　2000.5
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2464　　 -49.2　　　2119.5
24. <2036> 金先物Ｗブル　　　2324　　 -49.4　　　246500
25. <1358> 上場日経２倍　　　1957　　 -45.8　　　 93010
26. <1615> 野村東証銀行　　　1919　　 -44.8　　　 590.4
27. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1902　　　22.6　　　 665.9
28. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1893　　　-3.2　　　 74890
29. <1356> ＴＰＸベア２　　　1763　　 -44.8　　　 143.4
30. <1346> ＭＸ２２５　　　　1717　　 -65.6　　　 55980
31. <200A> 野村日半導　　　　1659　　 -40.2　　　　3063
32. <314A> ｉＳゴールド　　　1572　　 -50.6　　　 386.4
33. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1542　　 -13.4　　　　1097
34. <2016> ｉＦ米債７有　　　1310　　 596.8　　　　1903
35. <1328> 野村金連動　　　　1234　　 -49.9　　　 19355
36. <1308> 上場東証指数　　　1015　　 -58.8　　　　3803
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 996　　　11.7　　　 30780
38. <2039> 原油先物ベア　　　 982　　 -53.2　　　　 627
39. <1571> 日経インバ　　　　 973　　 -56.9　　　　 380
40. <1577> 野村高配７０　　　 970　　 -16.0　　　 53800
41. <1541> 純プラ信託　　　　 933　　 -16.5　　　 10295
42. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 895　　 -60.6　　　　2016
43. <1487> 上場米債ヘ有　　　 824　　9055.6　　　 12530
44. <1655> ｉＳ米国株　　　　 805　　 -69.4　　　 769.8
45. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 804　　 -24.4　　　 62930
46. <2648> 野村米十債Ｈ　　　 793　　 454.5　　　　3509
47. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 762　　 -43.3　　　 56040
48. <1597> ＭＸＪリート　　　 675　　　 6.1　　　　2004
49. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 640　　 -33.6　　　　3882
50. <2631> ＭＸナスダク　　　 625　　　-3.7　　　 28155
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース