ETF売買代金ランキング＝10日大引け
10日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 204408 -42.2 49010
２. <1321> 野村日経平均 39290 -48.7 56350
３. <1357> 日経Ｄインバ 35898 -50.2 4808
４. <1360> 日経ベア２ 18268 -44.6 118.3
５. <1671> ＷＴＩ原油 14458 1221.6 4561
６. <1579> 日経ブル２ 13970 -45.7 527.7
７. <1306> 野村東証指数 11910 -46.4 3847
８. <1458> 楽天Ｗブル 11755 -22.1 58300
９. <1540> 純金信託 10666 -37.5 24550
10. <1542> 純銀信託 7661 4.8 39670
11. <1329> ｉＳ日経 6720 -39.4 5605
12. <2038> 原油先Ｗブル 5487 412.8 2195
13. <2644> ＧＸ半導日株 4979 -12.1 3179
14. <1489> 日経高配５０ 4896 -48.3 3136
15. <1568> ＴＰＸブル 4276 -63.6 812.0
16. <1699> 野村原油 3893 739.0 540.4
17. <1320> ｉＦ日経年１ 3874 -60.9 56150
18. <1459> 楽天Ｗベア 3826 -12.4 195
19. <1330> 上場日経平均 3412 -48.8 56430
20. <1475> ｉＳＴＰＸ 3353 -40.3 376.0
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2925 -39.0 75250
22. <1398> ＳＭＤリート 2756 33.5 2000.5
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2464 -49.2 2119.5
24. <2036> 金先物Ｗブル 2324 -49.4 246500
25. <1358> 上場日経２倍 1957 -45.8 93010
26. <1615> 野村東証銀行 1919 -44.8 590.4
27. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1902 22.6 665.9
28. <1326> ＳＰＤＲ 1893 -3.2 74890
29. <1356> ＴＰＸベア２ 1763 -44.8 143.4
30. <1346> ＭＸ２２５ 1717 -65.6 55980
31. <200A> 野村日半導 1659 -40.2 3063
32. <314A> ｉＳゴールド 1572 -50.6 386.4
33. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1542 -13.4 1097
34. <2016> ｉＦ米債７有 1310 596.8 1903
35. <1328> 野村金連動 1234 -49.9 19355
36. <1308> 上場東証指数 1015 -58.8 3803
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 996 11.7 30780
38. <2039> 原油先物ベア 982 -53.2 627
39. <1571> 日経インバ 973 -56.9 380
40. <1577> 野村高配７０ 970 -16.0 53800
41. <1541> 純プラ信託 933 -16.5 10295
42. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 895 -60.6 2016
43. <1487> 上場米債ヘ有 824 9055.6 12530
44. <1655> ｉＳ米国株 805 -69.4 769.8
45. <1367> ｉＦＴＰＷブ 804 -24.4 62930
46. <2648> 野村米十債Ｈ 793 454.5 3509
47. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 762 -43.3 56040
48. <1597> ＭＸＪリート 675 6.1 2004
49. <1305> ｉＦＴＰ年１ 640 -33.6 3882
50. <2631> ＭＸナスダク 625 -3.7 28155
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
