10日の日経平均株価は前日比1519.67円（2.88％）高の5万4248.39円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1412、値下がりは158、変わらずは20と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を320.89円押し上げ。次いで東エレク <8035>が111.31円、ファストリ <9983>が79.42円、ＳＢＧ <9984>が73.00円、レーザーテク <6920>が58.96円と続いた。



マイナス寄与度は10.23円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、ニトリＨＤ <9843>が7.14円、ローム <6963>が5.98円、キッコマン <2801>が3.01円、イオン <8267>が2.81円と並んだ。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は鉱業の1業種のみ。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、電気機器、卸売業、その他製品、機械、ガラス・土石と続いた。



株探ニュース

