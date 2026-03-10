10日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比40.6％減の4838億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同44.2％減の3508億円だった。



目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が9.52％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が6.09％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> が5.40％高、トップシェアインデックス（ネットリターン）ＥＴＮ <2072> が5.36％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が5.31％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> は19.02％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は15.41％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は12.65％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 農産物上場投資信託 <1687> は12.12％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は9.66％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1519円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2044億800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2962億6900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が392億9000万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が358億9800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が182億6800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が139億7000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が117億5500万円の売買代金となった。



