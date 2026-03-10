野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は9日（日本時間10日）、米マイアミのローンデポ・パークでドミニカ共和国がイスラエルと対戦。10－1の大勝で無傷の3連勝を飾った。

試合前には、この日グランドスラムを放ったフェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）らが公式取材に対応。タティスJr.は会見場に真っ先に登場すると、スポンサー企業の商品をちゃっかりアピール。「（オファーの）電話待っているよ」と話し、報道陣の笑いを誘った。

■ソトとゲレーロJr.は商品を隠すも……

WBC1次ラウンド・プールDのドミニカ共和国は、大会3戦目となるイスラエル戦に10－1で快勝。両チーム無得点の2回表にタティスJr.の満塁弾などで一挙5得点を挙げると、その後も着実に追加点を挙げ、計5投手の継投で逃げ切った。11日（同12日）に同プール全勝のベネズエラ戦に臨む。

試合前に取材に応じたタティスJr.は、会見場に現れるや否や、壇上に置かれたスポンサー企業・伊藤園の「お～いお茶」を手に取り「（オファーの）電話待っているよ」とアピールした。同商品は、大谷翔平投手（ドジャース）がCM起用されており、6日（同7日）の会見では、同席したフアン・ソト外野手（メッツ）がテーブルの下に隠してしまう“拒否行動”に出るなど、SNS上で話題を呼んでいた。

また、8日（同9日）にもブラディミール・ゲレーロJr.内野手（ブルージェイズ）がソトとともに同商品をテーブルの下に隠しており、ファンからは「ただのジョーク」「スポンサー企業との兼ね合いで予防策では」と様々な憶測を呼んでいたが、この日のタティスJr.はちゃっかりと宣伝。一連の流れを見ていた報道陣たちからは、大きな笑いが起こっていた。

