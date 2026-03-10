女優の岸本加世子（65）が、10日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。24年に他界した西田敏行さん（享年76）との思い出を語った。

同番組に、西田さんの形見の帽子を持参した岸本。「奥様からちょうだいして、宝物として」と話すと、司会の黒柳徹子は「いいお帽子ね」と褒めながら「そうだ、西田さんも亡くなったんだもんね」としみじみ。岸本は「もうホントにショックです」と目を潤ませた。

西田さんの故郷である福島県・郡山に、俳優の岸部一徳を交えた3人で1泊したことも。「焼肉をごちそうになったり、定宿にされてる温泉宿に泊めさせていただいたんですけど、そこの小さなバーで宴会芸を見せていただいて」と振り返った。

その芸を「与作をシャンソン風に歌うっていう」と説明すると、黒柳も「あれ面白かったわね〜」と絶賛。番組では、西田さんがその歌を披露した際の2011年の放送回を紹介。演歌歌手・北島三郎の代表曲「与作」のメロディーに乗せ、フランス語風にアレンジした歌詞で見事に歌い上げる姿に、2人は大笑いした。

黒柳が「明るい方で、みんなを楽しませてくださる方でしたよね」といい、「残念ねぇ、なんでだろう」と改めて悔やんだ。岸本は「ご葬儀の時に俳優さんの控え室があって、そこに遺品が並べてあって」と明かした。

そして「奥様が“好きな物をどうぞ持って行ってください”っておっしゃって。それで私はこれをいただいて」と告白。「サイズが大きいんです、ブカブカなんです」と笑顔を見せながら、「“西田さんだ〜”と思って。私の部屋に」と懐かしんでいた。