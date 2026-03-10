エバース町田、囲碁将棋文田に心をえぐる“一言” 達川光男から“ささやき戦術”を伝授される…『相席食堂』
きょう10日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：17 ※関西ローカル）は、尾木ママこと尾木直樹の相席旅のほか、「千鳥の野球チームを作ろうシーズン3」を届ける。
【写真】エバース町田がキャッチャー修行 それを見て爆笑する千鳥
「千鳥の野球チームを作ろうシーズン3」は、一般人を選手としてスカウトし、千鳥の大悟チームとノブチームを作って試合を行う人気企画。昨年の11月に行われた“相席野球再集合キャンプインSP”では新メンバーも加わり、両チームともに戦力アップに成功した。
なかでも、大悟チームには、大学まで野球をしていた実力派サウスポーのエバース・佐々木隆史がエース候補として入団。相方の町田和樹は経験ゼロだが、キャッチャーを志願。捕球ができないものの、なんとかノブチームの入団が決定した。
町田は、このままではレギュラーとして採用される可能性はゼロとあって、キャッチャー修業がスタートする。日本野球史を代表する名捕手ひとりで、『相席食堂』でも数々の伝説を生んできた達川光男が教える。
達川は、町田をガチで指導し、途中で現れた懐かしの“女キャッチャー”にも「ギャグはやめーよ」とマジギレ。まさに芸人潰しの姿に、女キャッチャーはあっぱれな芸人の意地を見せる。
達川の熱血指導で町田はメキメキと腕を上げ、捕球をほぼマスター。しかし、レギュラーの座をつかむには、自分だけの武器が必要。そこで達川がキャッチャーならではの秘策、バッターの集中力を乱す“ささやき戦術”を伝授する。
一行は劇場の楽屋に移動し、芸人を練習台に町田の特訓が始まる。囲碁将棋の文田大介には「何の賞もとってないのに審査員をしている」とささやくなど、芸人の心をえぐる町田のささやきがさえわたる。
