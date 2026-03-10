エバース町田、囲碁将棋文田に心をえぐる“一言” 達川光男から“ささやき戦術”を伝授される…『相席食堂』

エバース町田、囲碁将棋文田に心をえぐる“一言” 達川光男から“ささやき戦術”を伝授される…『相席食堂』