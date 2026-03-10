近鉄、中日など3球団でプレーした金村義明氏（62）が9日放送のMBSラジオ「金村義明のええかげんにせえ〜！」に出演。3連勝でWBC1次ラウンド首位通過を決めた侍ジャパンの井端弘和監督にもっと使ってほしい選手名を明かした。

大谷翔平の異次元の活躍にゴキゲンだった金村氏だが、井端監督にあるお願いがあるという。

「もうちょっと森下を使ってほしい」と、森下翔太外野手（25）の積極起用を訴えた。

金村氏は森下の状態がいいのに打席機会が少ない現状を嘆き、「使うチャンスはナンボもあんのに。昨日（オーストラリア戦）のゲームなんか特にね」と説明した。

8日のオーストラリア戦では6回に1点を先生された直後、日本に2死一、二塁のチャンスが生まれた。

この場面で捕手の若月をそのまま打席に送ったが、遊ゴロ。

金村氏は「先に点取られたるんだから、あそこは100％森下やないか！」と、代打起用を求めた。

森下、そして同じ阪神勢の佐藤輝も「エグいくらい調子がいい」と指摘する。

メジャー勢による重量打線を誇るが、好調の阪神勢がベンチに座る時間が長すぎるのが気がかりという。

金村氏はトーナメント方式の米国ラウンドでは「もう少し仕掛けを早くしてほしい」と訴えた。