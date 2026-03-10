「お茶犬」ショップ 限定でオープン 購入特典も
2002年にデビューし、「ほっ」と一息つける癒しのキャラクターとして子供から大人まで幅広い世代に愛されるキャラクター「お茶犬」のポップアップショップが21日、eeo Store 池袋本店でオープンする。
【写真】懐かしい!!ポップアップショップで購入できるお茶犬グッズ
KADOKAWAが開催する。ポップアップショップでは、「お茶会」をテーマにした新規描き下ろしイラストや「レトロアート」の描き起こしイラストなどを使用した限定グッズを販売する。
カドスト、eeo Store onlineでは、POPUP販売商品の同時通販やEC限定商品の販売も実施（会場限定商品は除く）。会場に来られない人も商品を購入できる。
企画の対象商品をポップアップショップで一会計につき税込2200円以上購入するごとに、イラストカード（全11種）をランダムで1枚プレゼントする。4月2日まで。
