10日午後3時28分ごろ、福島県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、福島県の田村市と本宮市、それに大熊町です。

【各地の震度詳細】

■震度4
□福島県
田村市　本宮市　大熊町

■震度3
□福島県
郡山市　白河市　須賀川市
二本松市　鏡石町　天栄村
泉崎村　石川町　玉川村
平田村　浅川町　古殿町
小野町　いわき市　福島広野町
楢葉町　川内村　双葉町
浪江町　葛尾村　新地町

■震度2
□福島県
福島市　福島伊達市　桑折町
国見町　川俣町　大玉村
西郷村　中島村　矢吹町
棚倉町　矢祭町　塙町
鮫川村　相馬市　南相馬市
富岡町　飯舘村

□岩手県
住田町　一関市

□宮城県
登米市　大崎市　白石市
名取市　角田市　岩沼市
蔵王町　大河原町　柴田町
宮城川崎町　丸森町　亘理町
山元町　仙台宮城野区　石巻市
東松島市

□茨城県
日立市　常陸太田市　高萩市
北茨城市　笠間市　ひたちなか市
常陸大宮市　東海村　大子町

□栃木県
大田原市　那須町

■震度1
□福島県
三春町　会津若松市　喜多方市
西会津町　磐梯町　猪苗代町
会津美里町

□岩手県
大船渡市　陸前高田市　釜石市
遠野市　奥州市　宮古市
山田町　盛岡市

□宮城県
気仙沼市　栗原市　宮城加美町
涌谷町　宮城美里町　南三陸町
七ヶ宿町　村田町　仙台青葉区
仙台若林区　仙台太白区　仙台泉区
塩竈市　多賀城市　富谷市
松島町　七ヶ浜町　利府町
大和町　大郷町　大衡村

□茨城県
水戸市　那珂市　小美玉市
茨城町　大洗町　城里町
土浦市　石岡市　取手市
つくば市　茨城鹿嶋市　筑西市
稲敷市　かすみがうら市　桜川市
行方市　鉾田市　美浦村

□栃木県
那須塩原市　宇都宮市　鹿沼市
那須烏山市　益子町　茂木町
市貝町　芳賀町　壬生町
高根沢町　栃木那珂川町

□青森県
階上町

□山形県
上山市　山辺町　中山町
西川町　米沢市　長井市
南陽市　高畠町　山形川西町
白鷹町　飯豊町

□群馬県
渋川市　邑楽町

□埼玉県
春日部市　宮代町

□千葉県
香取市　千葉美浜区　野田市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。