10日午後3時28分ごろ、福島県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、福島県の田村市と本宮市、それに大熊町です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□福島県

田村市 本宮市 大熊町

■震度3

□福島県

郡山市 白河市 須賀川市

二本松市 鏡石町 天栄村

泉崎村 石川町 玉川村

平田村 浅川町 古殿町

小野町 いわき市 福島広野町

楢葉町 川内村 双葉町

浪江町 葛尾村 新地町

■震度2

□福島県

福島市 福島伊達市 桑折町

国見町 川俣町 大玉村

西郷村 中島村 矢吹町

棚倉町 矢祭町 塙町

鮫川村 相馬市 南相馬市

富岡町 飯舘村



□岩手県

住田町 一関市



□宮城県

登米市 大崎市 白石市

名取市 角田市 岩沼市

蔵王町 大河原町 柴田町

宮城川崎町 丸森町 亘理町

山元町 仙台宮城野区 石巻市

東松島市



□茨城県

日立市 常陸太田市 高萩市

北茨城市 笠間市 ひたちなか市

常陸大宮市 東海村 大子町



□栃木県

大田原市 那須町

■震度1

□福島県

三春町 会津若松市 喜多方市

西会津町 磐梯町 猪苗代町

会津美里町



□岩手県

大船渡市 陸前高田市 釜石市

遠野市 奥州市 宮古市

山田町 盛岡市



□宮城県

気仙沼市 栗原市 宮城加美町

涌谷町 宮城美里町 南三陸町

七ヶ宿町 村田町 仙台青葉区

仙台若林区 仙台太白区 仙台泉区

塩竈市 多賀城市 富谷市

松島町 七ヶ浜町 利府町

大和町 大郷町 大衡村



□茨城県

水戸市 那珂市 小美玉市

茨城町 大洗町 城里町

土浦市 石岡市 取手市

つくば市 茨城鹿嶋市 筑西市

稲敷市 かすみがうら市 桜川市

行方市 鉾田市 美浦村



□栃木県

那須塩原市 宇都宮市 鹿沼市

那須烏山市 益子町 茂木町

市貝町 芳賀町 壬生町

高根沢町 栃木那珂川町



□青森県

階上町



□山形県

上山市 山辺町 中山町

西川町 米沢市 長井市

南陽市 高畠町 山形川西町

白鷹町 飯豊町



□群馬県

渋川市 邑楽町



□埼玉県

春日部市 宮代町



□千葉県

香取市 千葉美浜区 野田市

