福島県で最大震度4のやや強い地震 福島県・田村市、本宮市、大熊町
10日午後3時28分ごろ、福島県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度4を観測したのは、福島県の田村市と本宮市、それに大熊町です。
【各地の震度詳細】
■震度4
□福島県
田村市 本宮市 大熊町
■震度3
□福島県
郡山市 白河市 須賀川市
二本松市 鏡石町 天栄村
泉崎村 石川町 玉川村
平田村 浅川町 古殿町
小野町 いわき市 福島広野町
楢葉町 川内村 双葉町
浪江町 葛尾村 新地町
■震度2
□福島県
福島市 福島伊達市 桑折町
国見町 川俣町 大玉村
西郷村 中島村 矢吹町
棚倉町 矢祭町 塙町
鮫川村 相馬市 南相馬市
富岡町 飯舘村
□岩手県
住田町 一関市
□宮城県
登米市 大崎市 白石市
名取市 角田市 岩沼市
蔵王町 大河原町 柴田町
宮城川崎町 丸森町 亘理町
山元町 仙台宮城野区 石巻市
東松島市
□茨城県
日立市 常陸太田市 高萩市
北茨城市 笠間市 ひたちなか市
常陸大宮市 東海村 大子町
□栃木県
大田原市 那須町
■震度1
□福島県
三春町 会津若松市 喜多方市
西会津町 磐梯町 猪苗代町
会津美里町
□岩手県
大船渡市 陸前高田市 釜石市
遠野市 奥州市 宮古市
山田町 盛岡市
□宮城県
気仙沼市 栗原市 宮城加美町
涌谷町 宮城美里町 南三陸町
七ヶ宿町 村田町 仙台青葉区
仙台若林区 仙台太白区 仙台泉区
塩竈市 多賀城市 富谷市
松島町 七ヶ浜町 利府町
大和町 大郷町 大衡村
□茨城県
水戸市 那珂市 小美玉市
茨城町 大洗町 城里町
土浦市 石岡市 取手市
つくば市 茨城鹿嶋市 筑西市
稲敷市 かすみがうら市 桜川市
行方市 鉾田市 美浦村
□栃木県
那須塩原市 宇都宮市 鹿沼市
那須烏山市 益子町 茂木町
市貝町 芳賀町 壬生町
高根沢町 栃木那珂川町
□青森県
階上町
□山形県
上山市 山辺町 中山町
西川町 米沢市 長井市
南陽市 高畠町 山形川西町
白鷹町 飯豊町
□群馬県
渋川市 邑楽町
□埼玉県
春日部市 宮代町
□千葉県
香取市 千葉美浜区 野田市
