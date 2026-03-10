◇「U−NEXT BOXING 5」ボクシングWBC世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦 ノックアウトCPフレッシュマート《12回戦》岩田翔吉（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

WBC世界ライトフライ級2位の岩田翔吉（30＝帝拳、15勝12KO2敗）の挑戦を受ける、WBC同級王者ノックアウト・CPフレッシュマート（35＝タイ、29勝11KO1敗）が10日、横浜市内のジムで練習を公開。軽めのシャドーボクシングにミット打ち、サンドバッグ打ちを披露した。約2カ月前から地元タイでの練習を開始し、約140ラウンドのスパーリングを重ねてきたという王者は「100％準備は整っている。できるだけ早いタイミングで勝てればいい。ジャッジに自分がポイントを取っていると分かる試合をする」と自身満々に話した。

30戦のキャリアを誇るノックアウトは、ミニマム級時代にWBA王座を12度（暫定王座も含めると16度）の防衛を果たした名王者。24年11月にWBO王者オスカー・コラーゾ（米国）との王座統一戦で7回TKO負けを喫して王座陥落したが、昨年12月にWBC世界ライトフライ級王座決定戦で判定勝ちし、2階級制覇を達成した。

元ムエタイ戦士で「パンチが強くてKO率が高かった」ことから、転向後も「ノックアウト」のリングネームで戦っている。「どのラウンドでもKOできるタイミングは他の選手よりも早く把握できる」と貫禄を漂わせ、次戦が18戦目の岩田に対しキャリアの差を見せつける構え。「アグレッシブで油断できない選手だが、簡単に勝たせるつもりはない」と同級での初防衛戦に自信を示した。

初来日に同行するのは元WBC世界フライ級王者のチャチャイ・サーサクン・トレーナー。ノックアウトがボクシングに転向した約10年前からコンビを組む。現役時代に名王者の勇利アルバチャコフに勝利した名伯楽は「どんな状況にも対応できる練習をしてきた。激しく、楽しんでもらえる面白い試合になる」と愛弟子の勝利を確信していた。

視察した岩田陣営の帝拳ジム・田中繊大トレーナーは「軽く動いただけなので分からないが、見た目から速さ（があると）は伝わってこなかった」と分析。一方で「世界戦でこれだけ勝ってきたのだから、向かい合った時のやりにくさがあるのかもしれない」と名王者が発するオーラを感じとっていた。