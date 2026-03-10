米「ニューズウィーク」は９日（日本時間１０日）、「ドジャースの山本由伸のインスタグラムのフォロワー数が先日、２３０万人となりマイク・トラウト（エンゼルス）の２２０万人を上回った」との記事を配信した。

同記事は「ワールドシリーズＭＶＰとなった山本は、第６戦と第７戦での活躍によりソーシャルメディアのフォロワー数を急速に伸ばしたが、ＷＢＣでの侍ジャパンとしての最近のプレーが彼をトラウトより上に押し上げた」と激増の理由を分析した。

これを専門メディア「ドジャースネーション」も後追い。そのうえで「大谷翔平のインスタグラムのフォロワー数１０５０万人は、山本の４倍以上だ」と依然として差があることを強調した。



続けて「もし山本が、大谷がまだ獲得できていない唯一の主要な賞、サイ・ヤング賞を獲得できれば、追い抜く助けになるかもしれない」と指摘。昨季はケガに泣いた山本がシーズンを完走できれば、日本選手初の栄誉を十分に狙える位置にいるという。

ライバルには同僚の大谷はもちろん、昨季ナ・リーグで同賞を獲得したポール・スキーンズ（パイレーツ）がいる。果たしてフォロワー数の爆上げはなるか。