£±·î¤«¤éà¥ä¥¹¥Àá¾Ã¤¨¤¿£Ó¥é¥ó¥¹¤Î¶»¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¡ÃæÂ¼·ÉÅÍ¥´¡¼¥ë¤Î£¹Æü¤Î»î¹ç¤«¤éÊ©´ë¶È¥í¥´
¡¡ÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹£²Éô¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ë¶»¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£Ó¥é¥ó¥¹¤Ï£²£°£²£´¡½£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¶»¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¡¦¥ä¥¹¥À¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤½¤Î¥í¥´¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£Åö»þ¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÎÁ¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤¬¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¶»ÉôÊ¬¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Î¥í¥´¤Ê¤·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¡¢£Ó¥é¥ó¥¹¤Ï£¹Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÉÔÆ°»º³«È¯¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¡¦£È£Å£Ø£Á£Ï£Í¥°¥ë¡¼¥×¤¬Æ±¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£Æ±´ë¶È¤Ï£±£¹¡½£²£°Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é£µµ¨¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ±Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥«¥¤¥è²ñÄ¹¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼çÍ×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¯¡¢¤Þ¤¿¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤ÆÈó¾ï¤Ëµ®½Å¤Ê»Ù±ç¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
à¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àá¤ªÈäÏªÌÜ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¡¦¥À¥ó¥±¥ë¥¯Àï¡£ÃæÂ¼¤¬£°¡½£±¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ëµ®½Å¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¡¢£±¡½£±¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£