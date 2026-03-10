プロボクシング「亀田３兄弟」のいとこで、ＩＢＦ世界フェザー級１５位の亀田京之介（２７）＝ＭＲ＝が１０日、大阪・堺市内で会見し、４月１７日にキルギスでＷＢＡゴールド・フェザー級王座決定１２回戦を行うことが発表された。相手はＷＢＯラテン・フェザー級王者のアドリアン・ロブレド（２７）＝アルゼンチン＝。

元世界３階級制覇王者の亀田興毅氏がプロモーターを務める「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」３日間興行（４月１７〜１９日）の初日メインに組まれる。戦績は亀田京が２３戦１６勝（９ＫＯ）５敗２分け、ロブレドが１３戦１２勝（６ＫＯ）１敗。

京之介は昨年１０月に元世界３階級制覇王者ジョンリール・カシメロ（フィリピン）に判定勝ちして以来の試合。日本非公認だけに「タイトルマッチでも、あまりうれしくない」としながらも「ここ３戦は相手がビッグネーム（ルイス・ネリ、アラン・ピカソ、カシメロ）だった。それに比べるとレベルは落ちる。打ち合ってもいける印象がある。１ＲでＫＯでしょ」と自信をにじませた。

２月には緑ジムに５日間の出稽古を敢行。ＩＢＦ世界フライ級王者の矢吹正道から強化ポイントだったジャブのアドバイスをもらった。「一日でも早く世界戦がやりたい。誰でもいい。やってくれるなら、いつでも、どこでも行く」と京之介。勝てばランクが上昇が見込める一戦。圧倒的な内容で制し、初の世界挑戦を引き寄せる。