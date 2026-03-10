WBCで米メディアから絶賛

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは10日、野球日本代表「侍ジャパン」がチェコと対戦する。東京ドームでの戦いはこれが最後。海外からもファンやメディアが多数集まったが、ある球場グルメを来日している米メディア関係者が絶賛。海外ファンからも羨望の声が上がっている。

連日熱戦が繰り広げられる東京ドーム。来日した米メディア関係者から、名物スイーツに対する絶賛が相次いだ。東京ドームモナカアイスだ。

東京ドームの屋根の形状をリアルに再現したもので、バニラとチョコの2種類。ブルージェイズ専門のポッドキャスト「Gate 14」でホストを務めるエイブリー・シェニエ氏は、Xでそのおいしさを発信。「東京ドームのアイスクリームサンド、マジで格別」と写真とともに共有した。

ほかにも米ポッドキャスト番組「The Big Leagues Daily」で司会を務めるダン・クラーク氏が「見た目からして完全に世界レベルだ……」と投稿。米ファンにもその反響は広がった。

「マジで？ ぶっ飛ぶのか？」

「死ぬ前に絶対食べないといけないもの」

「アメリカのどんなやつよりも、クオリティ高いと思う」

「野球には興味ないけど、このアイスサンドを食べるためだけに東京ドームに行きたい」

「日本は、全てにおいてレベルが違いすぎる（笑）」

「間違いない。アメリカのスタジアムの値段と比べたら、この安さでこの美味しさはバグってる」

「野球を見に行って、これをゲットする。死ぬまでにやりたいことリスト入り！」

「2つ食べちゃう。だって美味しそうすぎるもん」

「東京ドームのチョコアイス、食べたくて震える。もう言葉にできないレベルで欲してる」

「これを今すぐ輸入してくれないと困る」

日本代表にとって、10日のチェコ戦が東京ドームでの最後の戦い。既にプールCの1位突破を決めている。



（THE ANSWER編集部）