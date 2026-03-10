メーガン妃が手がけるライフスタイルブランド「As Ever」が、Netflixとの提携を終了したことが明らかになった。メーガン妃は2025年に同ブランドを立ち上げ、当初はNetflixの支援を受けて展開してきたが、両社はこのほど正式なパートナー関係を終えることとなった。



【写真】SNSで料理姿も披露 ことあるごとにブランドをアピールしていた

As Everの広報担当者はCNNに声明を発表し、次のように述べている。「As Everは、立ち上げから最初の1年を支えてくれたNetflixとのパートナーシップに心から感謝しています」「私たちは意義ある、そして急速な成長を遂げ、As Everはいま、自立する準備が整いました。今年はとても刺激的な1年になる予定で、今後を皆さまと共有できるのを楽しみにしています」



Netflix側も声明を発表し、今後はAs Everへの資金提供を行わないことを認めた。「日常のひとときを、美しく、かつシンプルに高めたいというメーガンの情熱が、As Ever誕生の原動力でした。私たちは、そのビジョンを形にする一端を担えたことをうれしく思っています」



そのうえで、「当初からの想定どおり、メーガンは今後、ブランドを独立して成長させ、新たな章へと導いていきます。彼女がこれからも世界中の家庭に喜びを届けていく姿を、私たちは楽しみにしています」と、円満な形での関係終了であることを強調した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）