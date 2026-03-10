韓国半導体大手SKハイニックスが10ナノ級第6世代（1c）工程を適用した16Gb（ギガビット）LPDDR6（低電力ダブルデータレート）DRAMの開発に成功したと10日、明らかにした。1月に米国ラスベガスで開催された「コンシューマー・エレクトロニクス・ショー（CES）2026」で初めて公開した製品で、今回、世界に先駆けて製品開発認証を終えた。

LPDDRはスマートフォン・タブレットなどに使用される次世代モバイルDRAMで、電力消費量を最小化するために低電圧で作動する。1c工程を適用したLPDDR6は、サーバーを経由せずに機器自体で人工知能（AI）サービスを具現する「オンデバイスAI」スマートフォンやタブレットなどに主に使われる。

これに先立ち、サムスン電子は昨年11月、第5世代（1b）工程のLPDDR6を世界で初めて披露し、全米民生技術協会（CTA）が選定する「CESイノベーション賞」を受賞している。

SKハイニックスの第6世代LPDDR6は、単位時間当たりの転送データ量を増やせるよう帯域幅を広げ、従来のLPDDR5比でデータ処理速度が33％向上した。モバイル環境に応じて周波数と電圧を調節する動的電圧・周波数スケーリング（DVFS・Dynamic Voltage and Frequency Scaling）技術を適用し、電力消費量も20％以上削減した。ゲームのように高スペックが必要な時は最高帯域幅を活用し、平常時には周波数と電圧を低くする方式だ。動作速度は基本10．7Gbps（1秒間に10．7ギガビット）で、従来製品の最大速度を上回る。

SKハイニックスは「1c LPDDR6が適用されたモバイル機器は、以前よりもバッテリー使用時間が長くなり、最適化されたマルチタスクが可能になる」とし、「上半期中に量産準備を終え、下半期から製品を供給する予定だ」と述べた。