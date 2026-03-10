イランが今後の攻撃で1トン未満の弾頭を装着したミサイルは発射しないとし、軍事対応の程度を高めるという方針を明らかにした。新しい最高指導者が選出されて以降、イスラエルを狙ったミサイル攻撃も続き、中東の緊張はさらに高まる状況だ。

9日（現地時間） のAFP・ロイター通信などによると、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）航空宇宙軍司令官マジド・ムーサビ氏は「ミサイル発射の威力と頻度を増やし、射程距離も拡大する」とし「今後は1トン未満の弾頭を搭載したミサイルは発射しない」と伝えた。

イラン国営放送はこの日、テレグラムチャンネルを通じてイランが新最高指導者アヤトラ・モジタバ・ハメネイ師の指揮の下、イスラエルに向けてミサイル攻撃を敢行したと報じた。同放送は「占領地に向けて最初のミサイル攻撃をした」と伝え、「あなたの命令に従う。サイード・モジタバ」と書かれたミサイルの写真を公開した。「サイード（Sayyid）」とはイスラム予言者ムハンマドの子孫に付く尊称だ。

イスラエル軍も同日未明、イランがまたミサイル攻撃を始めたことを確認した。これを受け、イスラエルの中部・北部地域で警報サイレンが響き、防空網が稼働したと明らかにした。イスラエル国営カンTVは今回の攻撃について多数のミサイルを集中発射する形態だったと報じた。一部のミサイルは空き地に落ちたという。

イスラエル応急救助当局は今回の攻撃による負傷者はまだ報告されていないと明らかにした。

今回の攻撃はイラン最高指導者の交代直後にあった。イラン憲法機関の専門家会議は前日夜、最高指導者アヤトラ・アリ・ハメネイ師の次男モジタバ・ハメネイ師を第3代最高指導者に選出したと発表した。アリ・ハメネイ師は先月28日、米国とイスラエルの空襲で死去した。

イランのイスラム革命防衛隊は新指導者に献呈する軍事作戦も開始したと明らかにした。革命防衛隊は声明で「米国とイスラエルの標的に対する『真実の約束4』作戦の31次攻撃を遂行した」とし「今回の作戦を新しい軍総司令官モジタバ・ハメネイ師に捧げる」と述べた。作戦コード名は「ラバイク・ヤ・ハメネイ師（＝ハメネイ師、私はここにいます）」と説明した。

イスラエルも対応した。イスラエル軍は声明を通じて「この日、イランの首都テヘランに対する2回目の大規模空襲を始めた」と明らかにしたと、現地メディアは伝えた。

外国と米国のシンクタンク米戦略国際問題研究所（CSIS）によると、イランの弾道ミサイル保有規模は中東最大と評価される。イランのミサイルプログラムは1979年のイスラム革命以前から始まり、1980〜1988年のイラクとの戦争を経て急速に発展した。

現在イランは多様な射程距離の弾道・巡航ミサイル数千発を保有していると推定される。米当局はイランが3000発以上の弾道ミサイルを保有中と把握している。米国家情報局（DNI）も以前にイランが中東で最多の弾道ミサイルを保有していると評価した。

一部は射程距離が最大2000キロに達し、イラン中部から約1600キロ離れたイスラエルのほか、サウジアラビアなど中東全域を打撃できる。場合によって東・南欧やインドまでが射程圏に入るという分析もある。

イスラエル本土打撃が可能な主なミサイルではシャハブ−3、エマド、ガドル、セジル、ホッラムシャフルなどが挙げられる。軍事専門家らはイランの高速ミサイルがイスラエル領土に到達するのに約12〜15分かかるとみている。

イランは最近、極超音速ミサイル開発も公開した。昨年6月、イランは独自開発した極超音速ミサイル「ファタフ−1」を公開し、革命防衛隊は同ミサイルがマッハ13〜15の速度で飛行し、最大1400キロ離れた目標物を打撃できると主張した。イランはこれらミサイルを2024年のイスラエル攻撃にも動員したと伝えられた。