ＩＭＰ．の鈴木大河が、ＭＲＯ北陸放送「絶好調Ｗ」の「鈴木大河の推しタイガー」コーナーに出演。金沢のホテルを訪れた。

今回は「一度は行きたい！金沢ご褒美ステイ」と題して、北陸新幹線の開業以降様々なホテルが続々とオープンしている金沢で鈴木とエイトＭＡＮが“推し”ホテルを調査し贅沢おこもりステイを体験した。

この日鈴木が番組からのご褒美として宿泊したのは、金沢駅から車で６分ほどの場所にある町家を改装した一棟貸し切りタイプの宿「町家レジデンスイン金沢 彦三町 翠響」。朝風呂まで満喫したという鈴木は「最大で１２人泊まれるらしいんです。そこに僕１人昨日…寂しかった」と話した。

続いて訪れたのは、２０２４年に兼六園の近くにあるビルをリノベーションし開業した「ＨＯＴＥＬ ＡＯ ＫＡＮＡＺＡＷＡ」のスイートルームへ。客室内の大きなスクリーンでＩＭＰ．「ＫＩＳＳ」のＭＶを鑑賞し、ベッドに寝そべりながらＭＶに合わせてダンスも披露した。

鈴木は「僕ホテルに来たときに絶対に気になっちゃうんですけど、冷蔵庫見ていいですか？」と備え付けられた冷蔵庫の中をチェック。ワインや富山県のクラフトビール、ジュースなどドリンクの種類も豊富で「これ嬉しくないですか！」と満足した様子だった。

最後に訪問したのは金沢市・七曲町にある築２００年の古民家をリノベーションしたホテル「Ｏｎｓｅｎ ＆ Ｇａｒｄｅｎ 七菜」。１日３組限定のホテルに鈴木は「都会の喧噪といいますかやっぱうるさい中にいて、県内の方もこういう景色を楽しむのもいいんじゃないかなと思いますね」とコメント。前菜ビュッフェ付ランチコースの「イノシシ肉カレー」を食べ「美味しい！イノシシの肉初めていただいたんですけど柔らかいです。ホロホロ」とジビエ料理を堪能した。

今回のロケを振り返って、鈴木は「ご褒美ステイ最高でしたね。一棟貸しもプライベート感が良かったですし、景色と部屋の中で完結するっていうサウナも楽しめる。贅沢な温泉と美味しいジビエ、地元の食材をいただけるっていうのは１番の贅沢だと思うんですよ。これはぜひともみなさんに体験してほしいですよね」と締めくくった。