¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ï10Æü¡¢¡ÖÈ¿·âÇ½ÎÏ¡×¡ÊÅ¨´ðÃÏ¹¶·âÇ½ÎÏ¡Ë¤Î¹Ô»È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÎ¦¾å¼«±ÒÂâÉÙ»ÎÃóÆÖÃÏ¤ËÃÖ¤¯¡ÖÅç¤·¤çËÉ±ÒÍÑ¹âÂ®³ê¶õÃÆ¡×¤Ïº£·î31Æü¤ËÇÛÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±¾Ê¤Ï´û¤Ë·§ËÜ»Ô¤ÎÎ¦¼«·ò·³ÃóÆÖÃÏ¤Ë¡¢ÊÌ¤ÎÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö12¼°ÃÏÂÐ´ÏÍ¶Æ³ÃÆÇ½ÎÏ¸þ¾å·¿¡×¤òÆ±¤¸31Æü¤ËÇÛÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÙ»ÎÃóÆÖÃÏ¤ËÇÛÈ÷¤¹¤ë¹âÂ®³ê¶õÃÆ¤Ï¡¢¼ÍÄø¿ôÉ´¥¥í¤Î¡ÖÁá´üÁõÈ÷·¿¡×¤Ç¡¢ÉÙ»ÎÃóÆÖÃÏ¤Î¶µ°éÉôÂâ¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ±¿ÍÑÊýË¡¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢2026Ç¯ÅÙÃæ¤ËËÌ³¤Æ»¤Î¾åÉÙÎÉÌîÃóÆÖÃÏ¡¢µÜºê¸©¤Î¤¨¤Ó¤ÎÃóÆÖÃÏ¤Ë¤âÇÛÈ÷¤¹¤ë¡£
¡¡Î¦¼«¤Ï¹âÂ®³ê¶õÃÆ¤Î¼ÍÄø¤òÌó2Àé¥¥í¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹³«È¯¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£