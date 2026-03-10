ドラマやアニメ、「超かぐや姫」などのオリジナル作品など幅広い映像作品を取り揃える世界最大級の定額制動画配信サービス「Netflix」。最近では「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC（WBC）」を国内独占配信するなどコンテンツの幅を広げている。

本稿では、携帯電話各社のサービスを活用して、おトクに「Netflix」を利用する方法をご紹介する。

3種類の視聴プランと月額料金

Netflixの視聴プランは現在、「広告つきスタンダード」、「スタンダード」、「プレミアム」の3種類が提供されている。

最も安価な「広告つきスタンダード」は月額890円で、一部を除く作品が視聴でき、2台のデバイスで同時視聴やダウンロードが可能。画質は1080pのフルHDに対応する。

「スタンダード」は月額1590円で、広告なしですべての作品が視聴できるほか、「イカゲーム：地獄のデスマッチ」など80本以上の限定モバイルゲームが遊び放題となる。

最上位の「プレミアム」は月額2290円となる。4K UHDおよびHDRの高画質に対応し、最大6台のデバイスへのダウンロード、4台の同時視聴が可能。さらに、「Netflix空間オーディオ」も利用できる。

なお、かつて提供されていた「ベーシックプラン」は、新規登録および再開時の選択はできなくなっている。

プラン 月額料金 同時視聴可能台数 最高画質 ダウンロード台数 広告 空間オーディオ 広告つきスタンダード 890円 2台 1080p（フルHD） 2台 あり 非対応 スタンダード 1590円 なし プレミアム 2290円 4台 4K UHD ＋ HDR 6台 対応

また、「WBC」開催を記念し、新規・再入会者を対象とした「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されている。期間は18日まで。

期間中、Netflixへ新規登録、または一定期間（2026年1月31日以前）解約していたユーザーが再登録すると、加入初月の利用料が最大50％オフとなる。

料金は、「広告つきスタンダード」プランは通常890円のところ498円、「スタンダード」は通常1590円のところ795円、「プレミアム」は通常2290円のところ1145円で利用できる。

携帯キャリアとの連携による特典

ドコモ

ドコモでは、対象サービスの利用でdポイントを毎月還元する「爆アゲ セレクション」の対象にNetflixが用意されている。還元額はプランにより異なる。

ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX利用者が、「Netflix プレミアム／スタンダード」を契約すると20％還元となる。「Netflix 広告つきスタンダード」は、15％還元となる。

ドコモ ポイ活 20・ahamo・eximo・ギガホ利用者が、「Netflix プレミアム／スタンダード」を契約すると、ドコモ光を契約していると20％還元、契約していない場合は、10％還元となる。なお、「Netflix 広告つきスタンダード」は、契約の有無に関わらず10％還元となる。

このほか、ドコモ mini・irumoを契約しているユーザーで、ドコモ光を契約している場合は、「Netflix プレミアム／スタンダード」のみ10％還元となる。

ソフトバンク・ワイモバイル・LINEMO

ソフトバンク・ワイモバイル・LINEMOユーザーには、「Netflixセット」が用意されている。加入するプランごとに設定されたPayPayポイントが毎月付与される。

還元額は、「広告つきスタンダード（890円）」が80円、「スタンダード（1590円）」が110円、「プレミアム（2290円）」が330円還元となる。ワイモバイルの対象プランは、シンプル3 S／M／Lとなる。

このほか、ソフトバンクユーザーは、ソフトバンクプレミアムの「エンタメ特典」と併用することで、合計で毎月最大434円相当のポイントが貰える。対象プランは「ペイトク無制限」、「ペイトク 50」、「ペイトク 30」、「メリハリ無制限＋」、「ミニフィットプラン＋」、「スマホデビュープラン＋」のいずれか。

au・UQ mobile

auとUQ mobileでは、対象のエンタメサービス加入でPontaポイントが還元される「サブスクぷらすポイント」を提供している。対象の料金プランを契約している場合、「広告つきスタンダード」、「スタンダード・プレミアム」の利用料に対して最大20％のポイントが還元される。

還元額はプランによって異なり、たとえば、auの「auバリューリンクプラン」、「使い放題MAXシリーズ」やUQ mobileの「トクトクプラン／コミコミプラン」などが20％還元となる。また、auの「使い放題MAX」やUQ mobileの「ミニミニプラン」などの旧プランなどでも10～20％還元される。

LYPプレミアムでも

LINEスタンプ使い放題やYahoo!ショッピングでポイント還元率がアップするなどの特典を用意している「LYPプレミアム」で「LYPプレミアム with Netflix」が提供している。

「LYPプレミアム with Netflix」は、Netflixに単体で加入する場合と同じ価格で、「LYPプレミアム」が利用できるもの。

利用料は、「広告付きスタンダード」が890円、「スタンダード」が1590円、「プレミアム」が2290円で利用できる。

おわりに

このように、自身が利用するキャリアとプランによって「Netflix」をよりオトクに利用できることが分かった。このほか、ドコモ、au・UQ mobile、ソフトバンク・ワイモバイル・LINEMOでは、期間限定で「Netflix」が無料で利用できるキャンペーンも開催中だ。

「超かぐや姫」などのオリジナル作品や「WBC」など自身が気になっているコンテンツが有ればこの機会に契約してみてはどうだろうか。