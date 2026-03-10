¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÏÍîÁª¡ÖÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤ÆÅöÁ³¤È¤¤¤¦¤«...¡×¡È±óÎ¸¤¬¤Á¡É¤ÊÅÄÃæÁï¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤â¤è¤êí÷¤·¤¯¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¡×¡ÚÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼£¡Û
¡¡2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Þ¤ÇÌó£³¤«·î¡£ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Íºî¶È¤âºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¿Ø¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¢ÅÄÃæÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë¤Î2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕÁÈ¤¬¼ç¼´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ø¤¤Æ±óÆ£¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¡£¼éÅÄ¤¬Ìó£±Ç¯¡¢ÂåÉ½¤«¤é±ó¤¶¤«¤ê¡¢ÅÄÃæ¤â½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç½ÐÈÖ¤ò¼º¤¦¤Ê¤É¡¢»Ø´ø´±¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡Èà¤é¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¤äÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¤é2000Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤À¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÀî粼ñ¥ÂÀ¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¡¢»³ËÜÍý¿Î¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤â²¤½£¤Ç¼«¸Ê¸¦ïÓ¤ËÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ËÌÃæÊÆWÇÕ°Ê¹ß¤ÎÁè¤¤¤ÏÁêÅö¤ËßõÎõ¤ò¶Ë¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡´õ¾¯¤Êº¸Íø¤¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¤¢¤ëÅÄÃæÁï¡Ê¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ë¤âÍË¾³ô¤Î£±¿Í¡£Èà¤Ï¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÍîÁª¡£ÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤ÎËÍ¤Ï¾ÅÆî¡Ê¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¾ÅÆî¤Ç¤ÎËÍ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤â»×¤¤ÀÚ¤ê½Ð¤»¤Æ¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸ÞÎØÂåÉ½¤Ë¹Ô¤¯¤È¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Áª¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤ÆÅöÁ³¤È¤¤¤¦¤«...¡£Æ±À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤ÎÁ°¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Îº¢¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬°¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤¤¡£2024Ç¯£³·î¤ËËÌ¶å½£¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿U-23¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀï¤Ç¶¯Îõ¤Êº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ì¥Õ¥Æ¥£¤Î¶¯¤ß¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö³Î¤«¤ËËÌ¶å½£¤Î»î¹ç¤ÏÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¾¸å¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡ÊU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ë¤ÏÎý½¬¤Î»þ¤«¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£´Ú¹ñÀï¤Ë¤Ï½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤È¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Âç´ä¡Ê¹ä¡Ë´ÆÆÄ¤«¤é»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤â¡Ø¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¤â¤È¤â¤È±óÎ¸¤¬¤Á¤ÊÀ³Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸å¿Ê¸©¤Î½Ð¿È¤È¤¤¤¦°ú¤±ÌÜ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤Î¸Î¶¿¡¦Ä¹Ìî¸©¤ÏÅÄÃæÈ»Ëá¤é¿ô¿Í¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤·¤«ÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¡£Ãæ³ØÂ´¶È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾ÅÆî¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÉë¤¤¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÅÄÃæ¤â¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÎØ¤ËÆþ¤ë¤ÈÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«¿®¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥¸¥ç¥¨¥ë¤Ê¤ó¤«¤Ï¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤Ç¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¼þ¤ê¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¡¢ËÜµ¤¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ñ¥ÂÀ·¯¤â¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¤È¤³¤í¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ð¡¢¾å¤Ë¹Ô¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¡£¤º¤Ã¤È¤½¤³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼»þÂå¤Ë¥Ê¥á¤é¤ì¤¿¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë´ÆÆÄ¤¬Âå¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¡¢»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢´ÆÆÄ¤¬Âå¤ï¤ëÄ¾Á°¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥×¥ì¡¼¤ËÇÈ¤¬¤¹¤´¤¯½Ð¤ë¡£¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¿¤Ó¿¤Ó¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡È¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¾è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»þ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¹¤®¤ÆÉé¤ÎÏ¢º¿¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¼«¤é¤Î²ÝÂê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¾ÅÆî¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤ÇÉ¬»à¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¤¤¿ÅÄÃæ¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¹Åç¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢E-£±Áª¼ê¸¢¤ÇAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ãå¼Â¤Ë³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¼«¿®¤ÏÂç¤¤¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤³¤ÎÀè¤ÏÆ±À¤Âå¡¢Ç¯Ä¹¼Ô¤È¤âÆ²¡¹¤È¶¥Áè¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
