【韓国】大邱にある韓屋スタバ！門をくぐって朝鮮王朝にタイムスリップ気分と限定ドリンクも
韓国に数多あるスターバックスの中で、特別な「コンセプトストア」が、韓国全土にいくつかある。
その中でも、最も韓国らしさが感じられる店舗がここ。韓国中南部の都市・大邱（テグ）中心部にある。
「大邱鍾路高宅店」は、1919年に建てられた100年を超える伝統家屋・韓屋（ハノッ）をリノベーション。2022年のオープン以来、日本人旅行者にも人気が高い。
現代のモダンな建物が立ち並ぶ中にある、昔ながらの路地。そこに面した店の門をくぐるところから、朝鮮時代にタイムスリップしたような気分になって楽しい。
利用方法は、通常の店舗と同じ。ただ、細部までこだわりが多く、歴史も感じられる意匠となっている。
そして、離れの建物では、靴を脱いで下駄箱に入れ、座ってのんびりとコーヒーを味わう空間だ。
ただし、ここは昼を過ぎると人気で、満席になることも。ゆっくりとした気持ちで過ごしたいなら、朝早くに行くことをおすすめする。
気候の良い時期は、別館の後ろにある床に座るのも手。風情が感じられる。
大邱鍾路古宅店の特別さは、韓国の古典音楽発祥の地である大邱の特徴を活かし、音楽を通じて「過去」と「現代」をつなげる趣旨のコラボレーション店舗でもある。店内をよく見ると、随所にハイエンドスピーカーが配置され、どの座席に座っても音楽鑑賞できることに気づく人は少ないかもしれない。
なお、店舗限定ドリンクに、「ザ・グリーンよもぎクリームラテ」がある。もし好きな方は、これもぜひ要チェック。
もはやこのスターバックスは、大邱の一大人気観光スポット。歩いて楽しく回れる、大邱観光。その散策の休憩ついでに、ぜひ。
■スターバックス コーヒー 大邱鍾路古宅店
住所：大邱広域市中区中央大路77キル 22
営業時間：8：00〜22：00
定休日：無休
(Written by AS)
その中でも、最も韓国らしさが感じられる店舗がここ。韓国中南部の都市・大邱（テグ）中心部にある。
「大邱鍾路高宅店」は、1919年に建てられた100年を超える伝統家屋・韓屋（ハノッ）をリノベーション。2022年のオープン以来、日本人旅行者にも人気が高い。
現代のモダンな建物が立ち並ぶ中にある、昔ながらの路地。そこに面した店の門をくぐるところから、朝鮮時代にタイムスリップしたような気分になって楽しい。
そして、離れの建物では、靴を脱いで下駄箱に入れ、座ってのんびりとコーヒーを味わう空間だ。
ただし、ここは昼を過ぎると人気で、満席になることも。ゆっくりとした気持ちで過ごしたいなら、朝早くに行くことをおすすめする。
気候の良い時期は、別館の後ろにある床に座るのも手。風情が感じられる。
大邱鍾路古宅店の特別さは、韓国の古典音楽発祥の地である大邱の特徴を活かし、音楽を通じて「過去」と「現代」をつなげる趣旨のコラボレーション店舗でもある。店内をよく見ると、随所にハイエンドスピーカーが配置され、どの座席に座っても音楽鑑賞できることに気づく人は少ないかもしれない。
なお、店舗限定ドリンクに、「ザ・グリーンよもぎクリームラテ」がある。もし好きな方は、これもぜひ要チェック。
もはやこのスターバックスは、大邱の一大人気観光スポット。歩いて楽しく回れる、大邱観光。その散策の休憩ついでに、ぜひ。
■スターバックス コーヒー 大邱鍾路古宅店
住所：大邱広域市中区中央大路77キル 22
営業時間：8：00〜22：00
定休日：無休
(Written by AS)