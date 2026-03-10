「爆発的な攻撃力」過去０−７、０−３の屈辱…なでしこジャパンをベトナム大手紙が警戒。「100%以上の決意で戦えば」【女子アジア杯】

「爆発的な攻撃力」過去０−７、０−３の屈辱…なでしこジャパンをベトナム大手紙が警戒。「100%以上の決意で戦えば」【女子アジア杯】