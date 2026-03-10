歌手・GACKT（52）が10日に自身のX（旧ツイッター）を更新。ロックバンド「LUNA SEA」のドラムス・真矢（本名山田真矢、享年56）さんの献花式に参列したと報告した。

元々ファンのために準備された献花式だったというが、GACKTがSUGIZOに参列したい旨を伝えたところ「関係者のために早朝の時間を作った」と連絡があった。当日は多くの若手バンドマンが列をなしていたといい、SUGIZOのマネジャーが優先して献花することを勧めてくれたというが「朝から並んでいる他の関係者たちに申し訳ない」とし、約40分待って入場したという。

祭壇の近くにはSUGIZOの姿があったといい、献花を終えた関係者一人ひとりに丁寧にあいさつをしていたそう。「『色々、大変だったね…』その言葉を受けた彼は、少し怒った顔でこう言った。『本当だよ！ったく、困ったヤツだよ！』ずっと若い頃から一緒にやってきた仲間だからこそ、直接言いたいことが山ほどあるんだろう」

「そして彼は続けた。『GACKTも本当に気をつけなきゃダメだよ』隣には、シンちゃんの奥さんもいた。久しぶりの再会だった。涙が止まらない様子の彼女に、言葉が見つからなかった」とし、ファンに向けて「今、傍にいる人に感謝の言葉を届けてくれ」と思いを伝えていた。

ユーザーからは「涙が止まりません」「GACKTのメッセージがめちゃくちゃささった」「なぜだか分からんけど読んでて号泣した」「胸に刺さります。ほんとうに居なくなってからじゃ何も伝えられません」「GACKTさんは本質を語ってくれた。ありがとう」といったコメントが寄せられていた。