WBC(ワールドベースボールクラシック)で日本と同じプールCで戦うチェコ代表らが歓迎パーティに笑顔を見せました。

チェコの代表は2023年の前回大会でもチームのほとんどの選手が国内のアマチュアリーグでプレーし、選手たちは教師や消防士など野球以外の仕事に普段は従事していると話題になりました。3年たって状況は変化したものの、全ての選手が野球だけというところまではもちろん進みません。

今大会すでに3敗しているチェコは1次ラウンド敗退が決まっていますが、大会前のロッテ2軍との試合では胸の「CESKO」の下にカタカナでチェコと日本語で書かれたユニホームを着用したり、5日に韓国に敗れた際も試合後に整列し、一礼したあと、ファンに感謝の拍手をおくるなどスポーツマンシップを見せました。その礼儀、礼節は前回大会での侍ジャパンとの戦いで学んだことだそうです。

そんなチェコ代表の公式SNSが10日、チェコの選手、コーチ、スタッフらがチェコ共和国大使館で開かれた歓迎レセプションに招待されたと投稿。「アジアにおけるチェコ共和国の優れた代表としての活躍だけでなく、通常の仕事と並行して最高レベルの野球をプレイする選手たちのユニークなストーリーも紹介され、そのストーリーは日本のファンの心も掴んでいます」と在日大使からスピーチを受けたことを明かしました。