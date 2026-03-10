お笑いコンビ、南海キャンディーズ山里亮太（48）が10日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。中道改革連合の小川淳也代表が衆院予算委員会で、現在開催中のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を現地観戦した閣僚に挙手を求めたことに疑問を示した。

小川氏は9日の予算委で、WBCを現地観戦した閣僚がいるかどうか挙手を求め、片山さつき財務相、木原稔官房長官、城内実経済財政担当相の3人がそれに応じるひと幕があった。

イラン攻撃など国際情勢が緊迫化する中で、現職閣僚が野球観戦をしたことを問題視したものとみられるが、山里は「擁護とかそういう感じじゃないんですけど」と前置きしながら、「この前の選挙で、人の足を引っ張ったり失言を誘導したりすることが嫌だよっていう結果が出た中で、今こうやって『WBC見に行った人』って言って『説明してください』って言ったりとか、交通渋滞で遅刻してきた人を詰める行為は、むしろ与党の支持率が上がる方につながっていくんじゃないかと思うんですけど」と、小川氏が、小野田紀美経済安保担当相が閣議に遅刻したことを9日の予算委で追及したことに触れつつ私見を述べた。

また「今これだけ日本が危機の状態で、この会議がどれだけ大切かっていう中でする質問のチョイスとして大丈夫なのかなって心配が大きいですね」と小川氏の発言に不安感を示した。