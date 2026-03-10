お笑いコンビ「とんねるず」木梨憲武が６４歳の誕生日を迎えたことを報告し、祝福の声が多数寄せられている。

木梨は１０日までに自身のインスタグラムを更新。「本日、６４才部門ジジー協会！組合チョーに選出されました！」と書き出すと、妻で女優の安田成美とバースデーケーキを前に寄り添う夫婦ショットなどをアップした。

続けて「たくさんのお花、シャン、ドン、頂きものプレゼント、メッセージなど誠にありがとうございますー！！！」と感謝の言葉をつづり、「明日明後日、全力で組合ライブやるだけやってみます！！ 組合チョ〜木梨憲武 ありがとうありがとうありがとう〜」と記して投稿を締めた。

この投稿には「のりさんお誕生日おめでとうございます」「憲さん６４才部門ジジー協会組合チョーおめでとうございます」「ご夫婦、ご家族、仲良く健康な一年を」「仲良しファミリー」「成美さんと仲良しいいですね〜」「ノリさんが笑顔いっぱいの１年でありますように」「こんなにも３９Ｔｈａｎｋ Ｙｏｕが似合う人生を送っていらっしゃる方はいるでしょうか。最高です」「素敵すぎるツーショット」「なるさんといつもラブラブですね」「しあわせオーラが超いっぱい」「これからも身体に気をつけてずっと心の師匠でお願いします」「素敵なお二人」などのコメントが寄せられている。

木梨は安田と映画「そろばんずく」（森田芳光監督）で出会い、１９９４年に結婚。２男１女の３人の子どもがいる。