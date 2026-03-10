◆ＷＢＣ １次ラウンドＡ組 プエルトリコ４―１キューバ（９日・プエルトリコ・サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）

プエルトリコがキューバを４―１で下して１次ラウンド突破を決めた。２連勝同士の対決となったＡ組の天王山。この日のヒーローは３９歳のＭ・マルドナド捕手だった。２回１死満塁で左翼線への先制二塁打。この一打で一塁走者メレンデスまで生還した。マルドナドは二塁に達すると両手を大きく広げて地元ファンの歓呼に応えていた。

今回、チームキャプテンとして臨んだ３９歳は昨年シーズン終了後、自らのインスタグラムで現役引退を表明。このＷＢＣが最後のプレーだった。先発を外れたパナマ戦でも９回に右前安打を放って同点劇を演出するなど大活躍だ。それでも「ボクよりも前に打席に立った選手の功績を認めるべき。彼らが良い打撃、そして素晴らしい走塁をした。ボクは次の打者にバトンを渡そうと思っていただけさ」と謙遜する。

モリーナ監督は「マーティ（マルドナド）の打席をご覧になりましたか。ウチのベテラン選手は若い選手を気にかけているんだ」。自らも捕手だっただけに、３９歳の正捕手のチーム内での立場をそう語る。

２０２３年は大会中に負傷した守護神ディアス（ドジャース）が、今年は健在なプエルトリコ。キャプテンとして期待されたリンドア（メッツ）が負傷で出場できなくなっただけに、３９歳のマルドナドの存在がチームを輝かせている。