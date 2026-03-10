｢ANoTHER IMPERIAL HOTEL｣でお取寄♡岡山の蒜山ジャージーバターサンド

岡山･蒜山高原で人気の希少なスイーツ｢蒜山ジャージー®バターサンド｣が、オンラインモール｢ANoTHER IMPERIAL HOTEL｣で手に入るのは知っていましたか。蒜山ジャージー生乳100%のバタークリームを使ったバターサンドは、濃厚な風味とコクが上品な味わいで、プレゼントにもおすすめです。さっそく紹介していくので、参考にしてもらえると嬉しいです。

岡山県の逸品を味わう

帝国ホテルのシェフやソムリエ、バーテンダーをはじめとするアンバサダーがセレクトした日本各地の逸品をお届けするオンラインモール｢ANoTHERIMPERIALHOTEL｣の岡山県特集では、岡山県の選りすぐりの逸品が紹介されています。

今回は、オンラインモール｢ANoTHERIMPERIALHOTEL｣に特別に登場した｢蒜山ジャージー®バターサンド｣3,024円(税込)を紹介します。

シンプルな箔押しのパッケージは、おしゃれで手土産にもおすすめです。

おしゃれなタグのついたリボンをほどくと、中には個包装のバターサンドが3種6個入っています。バターサンドは1個約5cm角でちょうどいいサイズ感で、厚さもあり食べ応えも抜群です。

蒜山ジャージー生乳100%のバタークリームて幸せな気分に

｢蒜山ジャージー®バターサンド｣には、｢ゴールデンミルク｣とも呼ばれるジャージー牛の生乳から生まれたバターが使われています。

｢ピスタチオ＆フランボワーズ｣は、ピスタチオの香ばしさにベリーの甘酸っぱさが加わっておいしい！

｢ほうじ茶＆甘納豆｣は、濃厚なほうじ茶の味わいが楽しめます。日本茶と一緒に食べるのもおすすめです。

｢ラム＆フルーツ｣は、ラムのいい香りにフルーツの甘みが加わってちょっぴり大人な味わい。

クッキー生地はさっくりと軽い口当たりなので、蒜山ジャージー生乳100%のバタークリームと相性抜群です。

いかがでしたか。気になった方は、オンラインモール｢ANoTHER IMPERIAL HOTEL｣で購入できるのでチェックしてみてくださいね。

濃厚な風味とコクが持ち味のゴールデンミルクから生まれた濃厚バタースイーツをぜひ味わってみてはいかがでしょうか。

取材協力/ANoTHER IMPERIAL HOTEL