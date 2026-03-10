元放送作家の鈴木おさむさんが3月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。夫婦でインフルエンザに感染したことを報告しました。



【写真を見る】【 鈴木おさむ 】 夫婦でインフル感染を報告 「症状が全く違う」 療養中に妻・大島美幸と韓国ドラマを一気見





鈴木さんは「実は、ちょっと前ですが。夫婦でインフルエンザになりました」と切り出し、「症状が全く違うので、もらってきたところが違うかと」と分析。「僕は頭痛。一日だけ熱。妻は喉、咳。息子はかかりませんでした」と当時の状況を綴っています。







外出できない状況を逆手に取り、「妻と。ディズニープラスの『ムービング』20話を二日間で一気見しまして。なんだか。逆にいい時間を過ごすことが出来ました」と、療養中の意外なエピソードも明かしました。







現在、鈴木さんの症状は回復しているものの、妻・大島美幸さんは喉の調子が芳しくない様子。「喉の症状が残る人が多いようです」と言及し、最後には「まだかかってる人多いので。お気を付けください！！」とフォロワーへ注意を呼びかけました。







この投稿に「身体には気をつけてください！！」「体調不良さえも『いい時間』と言えるポジティブさ、見習いたいです！」「同時に花粉症にもご注意ください」などの声が寄せられています。



