ウソだろ!? B・デシャンボーが日本のゴルフ練習場に登場！ 豪快なドライバーショットに後ろ打席の男性は口をあんぐり…

ウソだろ!? B・デシャンボーが日本のゴルフ練習場に登場！ 豪快なドライバーショットに後ろ打席の男性は口をあんぐり…