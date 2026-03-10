ウソだろ!? B・デシャンボーが日本のゴルフ練習場に登場！ 豪快なドライバーショットに後ろ打席の男性は口をあんぐり…
ブライソン・デシャンボー（米国）が自身のインスタグラムを更新。「Life on the road」（旅暮らし）と記すと、世界各地で撮ったオフショットを投稿した。
【動画】日本のゴルフ練習場で見せた、B・デシャンボーの300ヤードショット
その中には何と日本で撮った動画もあった。都内にある練習場に表れたデシャンボー。打席で豪快なドライバーショットを放つと、後ろの打席にいた男性は驚きの表情を浮かべて立ち尽くしていた。大きな石垣を全力で押している姿や、夜の街中に1人立つ写真も都内で撮影したものだ。また投稿では「追伸：カンガルーはそんなに強く蹴ったりしないよ」とある通り、小柄なカンガルー（ワラビー）の背中に手を添えた2ショットや、鼻先をカメラにグッと近づけたアップも公開。白い犬と一緒に小さな重機の運転席に座っている写真などもあった。投稿を見た日本のファンは「わ〜!! 日本に来てる 会いたかったです」と嬉しそうにコメント。さらに世界中から「ブライソン・ワールド・ツアーだね」「彼は人生を大いに楽しんでいるみたいだ」「とてもタフで男らしいね」など、たくさんの声が寄せられていた。
