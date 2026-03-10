アジア4カ国を飛び回った吉田優利の2月 妹・鈴との2ショットや名所訪問、食事風景などオフショット20枚を一挙に大公開！
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。「2月はあっという間に過ぎてしまいました」「アジア旅行の思い出」と記すと、タイ、シンガポール、中国、台湾の国旗を絵文字で並べ、4カ国で撮った20枚のオフショットを一挙に公開した。
【写真】自撮りに夢中な吉田優利&鈴をさらに激写！ 貴重なオフショット
最初は、妹の鈴が初めて参戦した米国女子ツアー「ホンダLPGAタイランド」の3日目、2月21日に迎えた22歳の誕生日をお祝いする会での写真。2つの誕生日ケーキを前に2ショットの自撮りに興じる姿を、さらにその脇から撮影したものだったが、姉妹の仲の良さが溢れだしていた。シンガポールではマーライオンを訪ねたり、マリーナサン・ベイズを背景に楽しそうに散歩したりする動画。また馬場咲希と一緒の食事風景や、人気のマーラータンを食べるために具材選びをする姿なども公開した。そして台湾では大きなグラスでタピオカミルクティーを楽しむ姿や、高さ509.2mの超高層ビルの台北101を背景にした写真で締めくくった。吉田のアジア3試合の成績は、「ホンダLPGAタイランド」は24位タイ、「HSBC女子世界選手権」は47位タイ、中国で開催された「ブルーベイLPGA」では惜しくも予選を通過することは出来なかった。それでも吉田はひとつ前の投稿で「私たちの旅はまだ始まったばかり」と視線をしっかりと前に向けていた。次戦は19日にカリフォルニア州で開幕する「フォーティネット・ファウンダースカップ」にエントリーしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
小祝さくらのツアー復帰で実現！ 岩井姉妹との“チーム小岩井”3ショットにファン大喜び
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ロシア人を母に持つ美女ゴルファーが南太平洋ニューカレドニアへ ビキニ姿で青い海にダイブ！
フリーアナの中川安奈がミニスカコーデで「えんじょいゴルフ」 筋トレの効果も実感？
【写真】自撮りに夢中な吉田優利&鈴をさらに激写！ 貴重なオフショット
最初は、妹の鈴が初めて参戦した米国女子ツアー「ホンダLPGAタイランド」の3日目、2月21日に迎えた22歳の誕生日をお祝いする会での写真。2つの誕生日ケーキを前に2ショットの自撮りに興じる姿を、さらにその脇から撮影したものだったが、姉妹の仲の良さが溢れだしていた。シンガポールではマーライオンを訪ねたり、マリーナサン・ベイズを背景に楽しそうに散歩したりする動画。また馬場咲希と一緒の食事風景や、人気のマーラータンを食べるために具材選びをする姿なども公開した。そして台湾では大きなグラスでタピオカミルクティーを楽しむ姿や、高さ509.2mの超高層ビルの台北101を背景にした写真で締めくくった。吉田のアジア3試合の成績は、「ホンダLPGAタイランド」は24位タイ、「HSBC女子世界選手権」は47位タイ、中国で開催された「ブルーベイLPGA」では惜しくも予選を通過することは出来なかった。それでも吉田はひとつ前の投稿で「私たちの旅はまだ始まったばかり」と視線をしっかりと前に向けていた。次戦は19日にカリフォルニア州で開幕する「フォーティネット・ファウンダースカップ」にエントリーしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
小祝さくらのツアー復帰で実現！ 岩井姉妹との“チーム小岩井”3ショットにファン大喜び
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ロシア人を母に持つ美女ゴルファーが南太平洋ニューカレドニアへ ビキニ姿で青い海にダイブ！
フリーアナの中川安奈がミニスカコーデで「えんじょいゴルフ」 筋トレの効果も実感？