渡辺えり「韓流ドラマファンの皆様ごめんなさい」 パク・ソジュンとの“近距離”2ショット公開し反響「ひゃー！うらやましーい！」

渡辺えり「韓流ドラマファンの皆様ごめんなさい」 パク・ソジュンとの“近距離”2ショット公開し反響「ひゃー！うらやましーい！」