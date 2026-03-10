渡辺えり「韓流ドラマファンの皆様ごめんなさい」 パク・ソジュンとの“近距離”2ショット公開し反響「ひゃー！うらやましーい！」
俳優の渡辺えり（71）が10日、自身のインスタグラムを更新。「韓流ドラマファンの皆様ごめんなさい」と書き出し、韓国俳優のパク・ソジュン（37）との“近距離”2ショットを公開した。
【写真】「見るからに好青年という感じ」渡辺えり＆パク・ソジュンの“近距離”2ショット
渡辺は「韓流ドラマファンの皆様ごめんなさい。友人のプロデューサーのLEEさんに、パクソジュンと合わせて合わせていただきました！」（原文ママ）と報告し、パク・ソジュンとの2ショットを披露している。
写真でパク・ソジュンは、渡辺の身長に合わせて腰を曲げ、顔を寄せたファン歓喜の距離感となっていた。
さらに「実際にお会いしたらさらに好きになりました。何という自然体。まるで演劇学校の同級生だったような雰囲気。今度何か一緒にやりましょう！と言ったら『ぜひ』とのこと」とつづり、うれしげに「神席で拝見させていただきました」とファンミーティングへ参加したことを明かしている。
この投稿に、コメント欄には「幸せいっぱい感伝わってきます」「羨ましいです」「見るからに好青年という感じ」「えりさん凄」「ひゃー！うらやましーい！」などと、羨む声が集まっていた。
