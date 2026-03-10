3時のヒロイン・ゆめっち、“ありのまま”ボディ披露に反響「太くても 丸くても わたしはわたし」「こんなわたしもだいすき」
お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっち（31）が8日、自身のXを更新。“ありのまま”な自身の写真を公開し、思いを込めた投稿を行った。
【写真】「こんなわたしもだいすき」“ありのまま”ボディを披露したゆめっち
ゆめっちは「今日は国際女性デー 太くても丸くてもわたしはわたし。こんなわたしもだいすき。プラスサイズ最高 すべての女性に、やさしい一日を」とつづり、ボディラインがあらわなショットを公開。
この投稿にファンからは「どんなゆめっちも可愛いです」「自分を愛することが一番の美しさですね」「全ての女性がゆめっちさんみたいに自分に自信を持って、今の自分を好きになれたら良いですね」「ゆめっちちゃんの、自分自身をちゃんと愛せるところほんと大好きです」などの声が寄せられている。
ゆめっちは、お笑いトリオ・3時のヒロインのメンバーとして活動。2023年11月には「鼻」と「フェイスライン」の整形を行ったことを明かし、話題を呼んだ。
